Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210601 - 0653 Frankfurt-Bonames: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(dr) Am Montagabend (31. Mai 2021) ereignete sich auf der Berner Straße ein schwerer Verkehrsunfall, als ein Fahrradfahrer mit einem Pkw kollidierte. Ein 51 Jahre alter Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Gegen 17:10 Uhr befuhr eine 86 Jahre alte Frau mit ihrem VW die Berner Straße in Fahrtrichtung Ben-Gurion-Ring aus Richtung Homburger Landstraße kommend. Zu diesem Zeitpunkt war ein 51 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad ebenfalls auf der Berner Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. An der Kreuzung Berner Straße / Ben-Gurion-Ring bog die 86-Jährige mit ihrem Pkw nach links ab und stieß mit dem ihr entgegenkommenden Radfahrer zusammen. In der Folge des Unfalls kam der 51-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An dem Fahrrad und dem Pkw entstanden Sachschaden. Kurzzeitig musste der Verkehr an der Unfallstelle umgeleitet werden. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang dauern an.

