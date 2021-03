Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Alkoholisiert am Steuer

Gegen die Schutzplanke prallte am Montag in Göppingen ein berauschter Autofahrer.

Der 26-Jährige fuhr gegen 19.45 Uhr von Hohenstaufen in Richtung Göppingen. Kurz nach Ortsausgang schleuderte er mit seinem Opel gegen die Planke und in eine Böschung. Die hinzugerufene Polizei bemerkte, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab, dass er zu viel davon getrunken hatte. Deswegen musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden am Auto und an der Planke beträgt jeweils etwa 3.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr werden berauschte Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle sowie körperliche und geistige Fitness!

