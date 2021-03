Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Batterie läuft heiß

Hoher Sachschaden entstand einem Autobesitzer am Dienstag in Oberessendorf.

Gegen 10.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Sandelholzstraße aus. Ein Autobesitzer hatte dort sein Elektroauto an einen Supercharger angeschlossen. Während des Ladevorganges rauchte es, sodass die Feuerwehr kommen musste. Mit Löschwasser kühlte sie die Temperatur in der Batterie. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 70.000 Euro.

