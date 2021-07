Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verschreibungspflichtige Schmerzmittel aus Seniorenheim entwendet; Die Polizei warnt dringend vor unsachgemäßer Einnahme

Hildesheim (ots)

Ort: 31167 Bockenem (Ortsteil), Landkreis Hildesheim Tatzeit: 29.06. - 06.07.2021

Leo. Zwischen dem 29.06.2021 und dem 06.07.2021 wurden aus einem verschlossenen Arzneimittelschrank in einem Seniorenheim ca. 100 Tabletten des verschreibungspflichtigen Schmerzmittels Tilidin entwendet. Der Diebstahl wurde am 06.07.2021 von einer Mitarbeiterin entdeckt und am 07.07.2021 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zur Anzeige gebracht. Aufbruchspuren konnten bei der Tatortaufnahme nicht festgestellt werden, konkrete Hinweise auf den oder die Täter liegen zurzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem entwendeten Medikament handelt es sich um ein Opioid zur Behandlung starker bis sehr starker Schmerzen, das der Verschreibungspflicht unterliegt. Tilidin wird wegen seiner euphorisierenden und angstlösenden Wirkung seit einigen Jahren auch vermehrt in der Jugendszene missbräuchlich konsumiert. In Tablettenform unterliegt es derzeit nicht dem Betäubungsmittelgesetz. Die Polizei weist ausdrücklich auf die Gefahren eines nicht indizierten Konsums von Tilidin hin. Bei Überdosierung oder im Zusammenwirken mit Beruhigungsmitteln oder Alkohol können massive Nebenwirkungen bis zum Atemstillstand auftreten.

