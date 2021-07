Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dieb nutzt Gelegenheit und entwendet Navigationsgerät

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 44-jähriger Mann aus Laatzen steht im Verdacht, am gestrigen Vormittag, 07.07.2021, ein mobiles Navigationsgerät aus dem Fahrzeug eines Paketboten in der Straße Immengarten entwendet zu haben. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf durch den Nutzer des Fahrzeuges gestellt.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge stellte der Paketbote seinen Transporter gegen 10:30 Uhr am Fahrbahnrand im Immengarten ab, um eine Sendung auszuliefern. Er verschloss sein Fahrzeug zwar zuvor, jedoch was das Fenster der Beifahrertür heruntergekurbelt gewesen. Diesen Umstand nutzte der Tatverdächtige aus, um die Tür zu öffnen und sich in das Fahrzeug zu lehnen. Dabei wurde der Mann von einem Zeugen gesehen. Dieser teilte seine Beobachtung kurz darauf dem 23-jährigen Paketboten mit, welcher umgehend die Verfolgung des Tatverdächtigen aufnahm, der sich noch im Nahbereich aufhielt. In einem Hinterhof gelang es dem Fahrer, den 44-jährigen zu stellen und anschließend an die Polizei zu übergeben.

Da von dem Diebesgut zunächst jede Spur fehlte, suchten die eingesetzten Beamten den Fluchtweg des Tatverdächtigen ab. Dabei entdeckten sie das Navigationsgerät auf dem Hinterhof, wo es neben Mülltonnen versteckt lag.

Der 44-jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

