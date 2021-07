Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Rathausstraße (LJ) - Am Mittwoch, den 07. Juli 2021 ereignete sich in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:10 Uhr in Nordstemmen in der Rathausstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte auf dem dortigen Parkplatz der Volksbank, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den geparkten schwarzen Pkw Audi einer Sarstedterin.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell