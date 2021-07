Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Unfallflucht in der Oststadt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (roh) Am Nachmittag des 07.07.2021, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich in der Einumer Straße, in Höhe der dortigen Sparkasse, eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 27-jährigen Hildesheimerin.

Ein weißer Mercedes aus Peine fuhr so dicht an dem geparkten Daimler der Hildesheimerin vorbei, dass es zu einer Berührung der beiden Außenspiegel kam. Durch diesen Zusammenstoß entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei Hildesheim bittet nun um Mithilfe der Bürger.

Da die Einumer Straße zum Unfallzeitpunkt sehr belebt war und dichter Verkehr herrschte, könnten mehrere Zeugen den Zusammenstoß gesehen haben.

Sollten Sie Beobachtungen gemacht haben, die den Ermittlern bei der Identifizierung des flüchtigen Peiners helfen, so melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell