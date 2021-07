Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Versuchter Einbruch

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Heisede (jb) Am Montag, zwischen 23.30 Uhr und 0.00 Uhr, versuchte ein Unbekannter eine Haustür eines Einfamilienhauses in der Sorauer Str. aufzuhebeln. Der Täter ließ vermutlich durch den bellenden Hund des Hauses von weiteren Handlungen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Bewohner des Hauses bemerkten am nächsten Tag die Schäden an der Haustür. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

