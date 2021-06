Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss- Straßenschild umgefahren

Spenge (ots)

(sls) Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Donnerstagabend (24.6.) gegen 22.50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht am Schürhof in Spenge. Der Zeuge konnte beobachten wie ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Kleinwagen gegen ein Straßenschild an der Einmündung mit der Straße Soar fuhr. Das Schild wurde komplett umgefahren. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Durch die eingesetzten Beamten konnte auf dem Weg zur Unfallstelle ein geparkter beschädigter Peugeot in der Nähe der Unfallstelle angetroffen werden. Im Fahrzeug befand sich eine 44-jährige aus Bielefeld. Bei der Fahrzeugführerin konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief deutlich positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ermittlungen und Befragungen ergaben, dass die 44-Jährige im Einmündungsbereich Am Schürhof/Soar ihr Fahrzeug wenden wollte. Hierbei fuhr sie das Straßenschild um und setzte ihre Fahrt in Richtung An der Allee fort. Sie wurde durch die Beamten dann im Nahbereich in ihrem Fahrzeug angetroffen. Die Bielefelderin muss sich nun wegen diverser Verkehrsdelikte verantworten.

