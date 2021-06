Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tresor aus Büroraum entwendet- Täter steigt durch Fenster ein

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (24.6.) kam es zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Elverdisser Straße. Nach erster Spurenauswertung öffnete ein bislang unbekannter männlicher Täter gegen 01.48 Uhr ein Bürofenster und gelangte dadurch in das Innere des Hauses. Aus dem anliegenden Büro entwendete er einen im Schrank befindlichen Tresor samt Inhalt. Es befanden sich ein Geldbetrag in vierstelliger Höhe, sowie diverse persönliche Papiere im Tresor. Anschließend transportierte der Täter den Tresor in einem Sitzkissenbezug wieder aus dem Fenster und damit aus dem Haus heraus. Mit dem Tresor flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Bei der Elverdisser Straße handelt es sich um eine höher frequentierte Straße, so dass die Kriminalpolizei auf Zeugen hofft, die möglicher Weise Angaben zum Einbruch oder der flüchtenden Person mit Tresor unter der Telefonnummer 05221-8880 machen können. Der Täter trug beim Einbruch dunkle Kleidung mit einer weißen Kapuze.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell