Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Sperrung der Kreisstraße 519 zwischen Lühnde und Algermissen während der Verkehrsunfallaufnahme

Hildesheim (ots)

Algermissen - Lühnde K 519(fm) Am 02.06.2021, um 11:55 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Algermissen mit seinem Pkw, VW Lupo, auf der Kreisstraße 519 von Lühnde in Richtung Algermissen. Die Kreisstraße ist mit Rollsplitt bedeckt und aufgrund der Gefährdung nur mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h beschildert. Diese Geschwindigkeit wurde vom Lupo-Fahrer nicht eingehalten, denn er kam in einem Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend, auf dem parallel zur Straße verlaufenden Fuß/Gehweg zum Stehen. Leicht verletzt kann der Pkw-Fahrer seinen Pkw selbst verlassen. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Lühnde und Algermissen sicherten die Verkehrsunfallstelle ab, fingen auslaufende Betriebsstoffe auf und räumten nach dem Abschleppen des Lupo durch ein Abschleppunternehmen die Unfallstelle verkehrssicher frei. Während der gesamten Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei blieb die Kreisstraße für 30 Minuten voll gesperrt. Der Individualverkehr wurde abgeleitet. Die leicht verletzte Person wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, wo diese nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 3000 Euro.

