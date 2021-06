Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz von Lidl in Nordstemmen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Hauptstraße 47-50(fm)

Am Dienstag, 01.Juni um 08:15 Uhr, parkte eine 80-jährige Frau aus Nordstemmen ihren weißen Ford Kuga auf dem Lidl-Parkplatz, angrenzend zur Eisdiele, in Nordstemmen, Hauptstraße. Um 08:35 Uhr wollte sie ihren Pkw wieder nutzen, stellte allerdings fest, dass fast die gesamte Beifahrerseite am Pkw beschädigt wurde. Scharfkantige Kratzer zogen sich über die Beifahrertür bis in den Heckbereich. Der Sachschaden wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt. Ein anderes Kraftfahrzeug, vermutlich ein Klein-Lkw, muss beim Ausparken den Schaden am Kuga verursacht haben. Nun ermittelt die Polizei in Nordstemmen wegen Fahrerflucht und hofft auf Hinweise von Zeugen. Die melden sich bitte bei der Polizei in Nordstemmen unter der Telefonnummer 05069-806200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell