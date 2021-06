Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub auf Autobahnparkplatz- Täter bedrohen Fahrer

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (24.06.) wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz an der A2 auf den dortigen Autobahnparkplatz an der Stadtholzstraße gerufen. Ein 28-jähriger polnischer Fernfahrer teilte den Beamten mit, dass er von zwei Personen in seinem LKW angegriffen wurde und diese seine Geldbörse entwendeten. Gegen 01.00 Uhr befand sich der Geschädigte schlafender Weise in seinem LKW. Plötzlich wurde die Beifahrertür durch zwei unbekannte männliche geöffnet. Einer der Männer griff ihn körperlich an und drückte den 28-Jährigen zur Seite, so dass der zweite Täter nach der Geldbörse in einer Tasche greifen konnte. Anschließend flüchteten die Unbekannten aus dem LKW, stiegen augenscheinlich in einen weißen Van und flüchteten mit dem Fahrzeug auf die Autobahn in Richtung Dortmund. In der Geldbörse befand sich Bargeld und diverse persönliche Papiere des Geschädigten. Die ermittelnden Kriminalbeamten hoffen auf Zeugen, die zur Tatzeit auf dem Parkplatz verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell