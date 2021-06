Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl in Buchhandlung- Unbekannte nehmen Bargeld mit

Löhne (ots)

(sls) In einem kurzen Zeitraum von etwa 15 Minuten kam es in Löhne an der Lübbecker Straße zu einem Diebstahl von Bargeld in einer Buchhandlung. Am Dienstagnachmittag (22.6.) gegen 15.15 Uhr betrat ein bislang unbekanntes Pärchen die Buchhandlung. Zu diesem Zeitpunkt waren die Mitarbeiter mit einer Kundenbetreuung und Telefonaten beschäftigt. Das Pärchen hielt sich für kurze Zeit im Laden auf, konnte jedoch von den Mitarbeitern nicht betreut werden. Nachdem die beiden Personen die Buchhandlung ohne Gespräch weider verlassen hatten, stellten die Mitarbeiter gegen 15.30 Uhr den Diebstahl von Lotto-Bargeld in vierstelliger Höhe fest. Nach ersten Ermittlungen konnten die Unbekannten das Bargeld unerkannt aus einem anliegenden Büroraum mitnehmen und den Laden wieder verlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt und ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu den beiden unbekannten Personen oder dem Diebstahl machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

