Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht mit zwei beschädigten PKW- Verursacher fährt rückwärts

Enger (ots)

(sls) In Enger am Bahnbogen kam es am Donnerstagabend (25.6.) zu einer Verkehrsunfallflucht, wo zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Fahrer eines hellen Pkw gegen 23.30 Uhr zunächst die Straße Am Bahnbogen bis zur Einmündung Am Sportplatz. Aus bisher unbekannten Gründen setzte der Fahrzeugführer an der Einmündung seinen Pkw zurück und fuhr rückwärts den Bahnbogen wieder hoch. Hierbei stieß er zunächst gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Ford Fiesta und dann anschließend noch gegen einen davor geparkten blauen Golf. Der Ford wurde an der linken Fahrerseite und dem Außenspiegel erheblich beschädigt. Der Zusammenstoß mit dem VW Golf verursachte ein Schaden am Heck und am hinteren linken Kotflügel. Der Schaden wird an beiden Fahrzeugen auf ca. 7.000 EUR geschätzt. Der Verursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Verkehrskommissariat ermittelt in dieser Verkehrsunfallflucht und hofft auf weitere Zeugen. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, meldete sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell