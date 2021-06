Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Garage ein- PKW und Elektro-Roller entwendet

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (24.6.) meldete sich ein Bewohner der Grünen Straße auf der Leitstelle der Polizei und teilte den Diebstahl von einem silbernen Mercedes CLA und einem Elektroroller mit. Am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr sind beide Fahrzeuge durch den Geschädigten in der Garage abgestellt und das elektronische Garagentor verschlossen worden. Im Zeitraum bis zum frühen Donnerstagmorgen um 09.00 Uhr wurde durch unbekannte Täter das Garagentor geöffnet und aus dem Inneren der Mercedes Benz und auch der Elektro-Roller entwendet. Die Art und Weise wie das Tor geöffnet wurde, ist noch Bestandteil der weiteren Untersuchungen. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder Verbleib beider Fahrzeuge machen können. Der entwendete Mercedes hatte das amtliche Kennzeichen PB-DK 60 und am blauen E-Roller war das Versicherungskennzeichen 302 PWU angebracht. Hinweise nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

