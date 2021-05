Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Unfall beim Einfahren auf die B35

Karlsruhe (ots)

Bei einem Auffahrunfall beim Einfahren auf die Bundesstraße 35 wurde eine 49-jährige Frau am Mittwochmorgen leicht verletzt.

Die Dame wollte gegen 8 Uhr mit ihrem VW von Bretten kommend an der Einfahrt Bretten-Ost auf die B 35 auffahren. Sie fuhr wohl langsam in den Einmündungsbereich. Eine hinter ihr fahrende 27-Jährige wollte offenbar schneller einfahren und fuhr mit ihrem Seat auf den langsameren VW auf. Die VW-Fahrerin wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ungefähr 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell