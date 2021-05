Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee/Landesstraße 560 - Ermittlungen nach illegalem Autorennen, Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen

Stutensee/L560 (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 18.20 Uhr auf der Landesstraße 560 zwischen der Abzweigung Landesstraße 558 und der Abfahrt Blankenloch offenbar zu einem illegalen Autorennen bei dem zunächst eine 52-Jährige in ihrem Wagen genötigt wurde. Wie die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt bei ihren Ermittlungen inzwischen herausfinden konnten, waren ein mittlerweile ermittelter 20-jähriger Mercedes S-Klasse-Lenker sowie ein 19-Jähriger mit einem BMW 530 auf der Brücke Höhe des Industriegebietes Blankenloch unterwegs, als es mitunter zu gefährlichen Fahrmanövern gekommen sein soll. Bei einem an dieser Stelle nicht zulässigen Überholvorgang, waren nach ersten Erkenntnissen mindestens vier weitere unbeteiligte Autofahrer, aus beiden Fahrtrichtungen betreffend, zu starkem Abbremsen und Ausweichmanövern gezwungen und dadurch möglicherweise gefährdet worden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet daher, mögliche Geschädigte und eventuell weitere Zeugen, um Mitteilung unter der Telefonnummer 0721 967180.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell