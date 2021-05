Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Trunkenheit im Straßenverkehr

Windesheim (ots)

Am 06.05.21 gegen 19:00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei Bad Kreuznach, dass eine Frau in einem Einkaufsmarkt in Windesheim randaliere. Die Frau sei zuvor mit einem Auto auf den Parkplatz des Marktes gefahren und man vermute, dass sie betrunken sei. Kurz vor dem Eintreffen der Streife flüchtete die Frau in einen angrenzenden Wingert. Die Polizeibeamt*innen konnten die 60 jährige Frau jedoch antreffen. Sie stand erkennbar unter Alkoholeinfluss. Einen Atemalkoholtest verweigerte sie. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Frau droht eine Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

