Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: junge Steinewerfer an der B41

B41, Höhe Rüdesheim/Roxheim (ots)

Am 03.05.2021 befuhr gegen kurz nach 16 Uhr eine PKW-Fahrerin die B41 aus Richtung BAB61 kommend in Fahrtrichtung Bad Sobernheim. Im Bereich Roxheim/Rüdesheim warfen vermutlich zwei ca. 13-jährige Jungs von einer Brücke Steine auf die unter ihnen fahrenden Autos. Hierbei trafen sie mit einem als "faustgroß" beschriebenen Stein die Windschutzscheibe des besagten PKWs, wodurch dieser beschädigt sowie die Fahrzeugführerin nicht unerheblich gefährdet wurde. Bereits in den letzten Tagen wurde hiesige Dienststelle zweimal (24.04., ca. 16 Uhr und 28.04., ca. 15 Uhr) über zwei verdächtige Kinder/Jugendliche im selben Bereich der B41 in Kenntnis gesetzt, wo die Meldenden "nur" die Befürchtung hatten, dass evtl. Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen werden könnten. Hierbei kam es jedoch zu keinem bekannt gewordenem Schadensereignis, bzw. einer Tathandlung. In allen drei Sachverhalten konnten im Rahmen sofortiger Fahndungsmaßnahmen keine Verantwortlichen, bzw. beim heutigen Sachverhalt keine Tatverdächtige festgestellt werden. Laut der Geschädigten seien die beiden Jungs unmittelbar nach dem Aufschlag des Steines in Richtung Roxheim davongerannt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Hierzu erfolgte soeben auch eine Absuche des Tatortes nach dem Stein mit mehreren Streifenwagenbesatzungen, dies führte nur zu einer marginalen Verkehrsbeeinträchtigung. Das Tatmittel konnte hierbei nicht aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Vorfalls und so auch zur Verhinderung weiterer solcher Ereignisse beitragen könnten.

