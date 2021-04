Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahrer eines Kleintransporters stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Waldböckelheim (ots)

Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte*innen der Polizei Bad Kreuznach am 30.04.21 gegen 16:30 Uhr in Waldböckelheim einen Kleintransporter. Beim 20 jährigen Fahrer konnten Auffälligkeiten, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten, festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 500EUR und ein Fahrverbot von einem Monat.

