POL-PDKH: Fahranfängerin überschlägt sich mehrfach mit ihrem PKW

L379, Gem. Bad Münster am Stein-Ebernburg (ots)

Am 27.04.2021 befuhr eine 18-jährige PKW-Fahrerin gegen 17:53 Uhr die L379 aus Richtung Bad Kreuznach ST Bad Münster am Stein-Ebernburg kommend in Fahrtrichtung Feilbingert. Die alleine im Fahrzeug befindliche junge Frau war eigenen Angaben zufolge durch die verbotene Bedienung ihres Smartphones derart abgelenkt, dass sie mit dem PKW von der Fahrbahn abkam, sich mehrfach überschlug und anschließend in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb die Fahrzeugführerin wie durch ein Wunder unverletzt, wurde aber aufgrund der Unfallkinematik dennoch vorsorglich durch den Rettungsdienst zur Beobachtung in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am PKW dürfte als "wirtschaftlicher Totalschaden" zu beschreiben sein. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

