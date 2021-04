Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

B428, Gem. Frei-Laubersheim (ots)

Am 27.04.2021 wurde hiesiger Dienststelle gegen 16:51 Uhr ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines gestürzten Motorradfahrers auf der B428 bei Frei-Laubersheim gemeldet. Vor Ort stellte sich der Unfallhergang so dar, dass ein Traktor, ein Pritschenwagen und ein Motorradfahrer in selbiger Reihenfolge die B428 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach befuhren. Der 31-jährige Motorradfahrer begann daraufhin mit dem Überholvorgang. Als er sich in etwa auf Höhe des Pritschenwagens befand, scherte dieser ebenfalls zum Überholen des vorausfahrenden Traktors aus und stieß hierbei seitlich mit dem Motorradfahrer zusammen. Dieser stürzte, verletzte sich aber nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise nur oberflächlich. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer des Pritschenwagens wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell