Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Platanenweg/Unbekannte Täter brechen in gleich zwei Häuser ein

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am Samstag (09.01.2021) brachen unbekannte Täter in gleich zwei Wohnhäuser auf dem Platanenweg in Nordkirchen, Südkirchen ein. Beide Male gelangten die Täter über das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür ins Innere der Häuser.

Dort Durchsuchten sie sämtliche Zimmer und Schränke. Anschließend flüchteten die noch unbekannten Täter.

Über die Höhe des Diebesguts kann abschießend noch nichts gesagt werden.

Der Tatzeitpunkt liegt einmal zwischen 15.30 Uhr und 20.20 Uhr und einmal zwischen 15.30 Uhr bis 18.10 Uhr.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

