Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Borkener Straße/VW Golf beschädigt bei Verkehrsunfallflucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Den geparkten schwarzen VW Golf einer 58-jährigen Dülmenerin beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer am linken hinteren Heck stark. Das Auto parkte am Freitag (8.1.21) zwischen 11.10 Uhr und 11.30 Uhr am Fahrbahnrand der Borkener Straße in Dülmen.

Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell