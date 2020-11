POL-RE: Recklinghausen: EC-Karte betrügerisch erlangt - Fahndung mit Foto

Polizeipräsidium Recklinghausen

Recklinghausen: EC-Karte betrügerisch erlangt - Fahndung mit Foto

Recklinghausen

Ende Juli überredete ein unbekannter Täter eine 85-jährige Recklinghäuserin am Telefon dazu ihre EC-Karte mit Pin-Nummer vor die Tür zu legen. Der Mann gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus. Mit der Karte hob ein unbekannter Mann Geld an einem Geldautomaten ab. Dabei wurde er fotografiert. Ein Foto finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/recklinghausen-diebstahl-computerbetrug

Hinweise erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

