POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

(ots)

Marl

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände einer Werkstatt am Loemühlenweg. Sie schlugen an einem Arbeitsfahrzeug die Scheibe ein und entwendeten Bargeld. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

Bottrop

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu zwei Garagen an der Husemannstraße. Am Dienstag, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr, entwendeten sie eine Packung Einweghandschuhe, acht Flaschen Schnaps und Werkzeuge. Der Sachschaden an den Garagentoren beträgt 300 Euro.

Recklinghausen

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag brachen unbekannte Täter die Garage eines 73-jährigen Recklinghäusers am Stresemannplatz auf. Sie entwendeten das separate Aluminiumdach eines Mercedes Cabriolet und flüchteten in unbekannte Richtung.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter vier Winterreifen samt Felgen aus einer Garage an der Ruhrstraße. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Sachschaden durch den Einbruch beträgt 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

