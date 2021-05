Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Kreuznach (ots)

Am 06.05.21 gegen 17:10 Uhr befuhr ein 23 jähriger Mann mit seinem Auto die B428, aus Fahrtrichtung Bosenheim kommend, in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. Der Mann befuhr dabei den rechten Fahrstreifen, welcher in Richtung der B41 weiterführt. Ein 37 jähriger Autofahrer fuhr auf dem linken Fahrstreifen, welcher in einen dortigen Verkehrskreisel führt. Der 23 jährige wollte schließlich mit seinem Auto auf den linken Fahrsteifen wechseln und übersah dabei den Pkw des 37 jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß bei dem Sachschaden (ca. 850 Euro) entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 23 jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet eine Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

