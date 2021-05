Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Eggenstein- Leopoldshafen - Brand eines Bauwagens

Zu einem Brand eines Bauwagens kam es am Mittwoch am Sportplatzweg in Eggenstein. Dabei zog sich ein 56 Jahre alte Mann leichte Brandverletzungen sowie vermutlich eine Rauchgasintoxikation die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Gegen 23:20 Uhr wurde das Feuer im Bauwagen durch den 56-Jährigen entdeckt. Durch ein Fenster konnte sich der Mann ins Frei retten. Durch die verständigte Freiwillige Feuerwehr konnte der bereits in Vollbrand stehende Bauwagen rasch gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

