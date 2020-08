Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener ruft mehrfach Polizei auf den Plan: Ausnüchterung nach Sechserträger-Diebstahl

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Ein bereits hinreichend bei der Polizei bekannter 41-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis hat am gestrigen Dienstag gleich mehrfach die Polizei auf den Plan gerufen. Am Morgen gegen 9:15 Uhr war der bereits angetrunkene Mann durch sein ungebührliches Verhalten in einer Straßenbahn aufgefallen und musste von einer alarmierten Polizeistreife aus der Bahn gebracht und ihm ein Platzverweis erteilt werden. Später, gegen 15:20 Uhr am Nachmittag, geriet er an der Weserspitze mit einem Bekannten in lautstarken Streit, woraufhin Passanten erneut die Polizei riefen. Bei Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Nord hatte der 41-Jährige die Örtlichkeit bereits verlassen. Als der Polizei nahezu zeitgleich der Diebstahl eines Sechserträgers Bier in einer nahegelegenen Tankstelle gemeldet wurde, stellte sich schließlich auch heraus, wohin es den 41-Jährigen zwischenzeitlich verschlagen hatte. Noch mit dem Diebesgut in der Hand konnte ihn eine Streife in einer Hausecke an der Fuldatalstraße sitzend aufspüren und festnehmen. Zumindest war er noch nicht dazu gekommen, das um die Ecke gestohlene Bier anzurühren, sodass die Polizisten es den Tankstellenmitarbeitern wieder übergeben konnten. Der 41-Jährige, der mittlerweile stark betrunken war, musste die Streife zur Ausnüchterung seines Alkoholrausches in das Polizeigewahrsam begleiten. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls gegen ihn ein.

