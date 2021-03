Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe stehlen Münzen und Spiegel

Kaiserslautern (ots)

Ein unverschlossenes Auto hat in der Nacht von Montag auf Dienstag Diebe sozusagen animiert, in den Wagen einzudringen. Die Unbekannten den Das Fahrzeug in der Rudolf-Diesel-Straße, öffneten es und griffen sich aus dem Innenraum herumliegendes Münzgeld sowie die Fahrzeugmappe mit Fahrtenbuch und Kopie des Fahrzeugscheins. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 21.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.50 Uhr.

Ausschließlich auf das Spiegelglas eines Fahrzeugs hatten es Diebe am Dienstagabend in der Ländelstraße abgesehen. Zwischen 21 und 23.10 Uhr machten sich die Unbekannten an dem geparkten BMW zu schaffen und bauten auf beiden Seiten die Spiegelgläser aus den Außenspiegeln aus. Täterhinweise gibt es derzeit nicht. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 melden. |cri

