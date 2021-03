Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pedelec kollidiert mit Pkw

Kaiserslautern (ots)

Ein Pedelec und ein Pkw sind sich am Dienstagnachmittag an der Ecke Kammgarnstraße/Bleichstraße in die Quere gekommen. Glück im Unglück: Es blieb beim Sachschaden; verletzt wurde niemand.

Ausgelöst wurde der Unfall nach den derzeitigen Erkenntnissen durch den 25-jährigen Pedelec-Fahrer, der in der Bleichstraße unterwegs war und beim Queren der Kammgarnstraße dem Pkw die Vorfahrt nahm. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. |cri

