Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Frau in Supermarkt bestohlen - Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag kam es gegen 12:30 Uhr in einem Supermarkt in der Rosenstraße zu einem Diebstahl. Die 78-jährige Geschädigte wurde im Supermarkt von einer Frau unter einem Vorwand angesprochen und mehrfach umarmt. Dabei entwendete die unbekannte Täterin die Halskette der Frau. Das Fehlen der Kette wurde erst bemerkt, nachdem die Unbekannte sich schon entfernt hatte. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schwarze, zusammengebundene Haare.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

