POL-HK: 1. Schneverdingen, Rauschfahrten unter Btm./Alkohol

1.1 Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstagmittag wurde in Schneverdingen ein 43-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein darauf absolvierter Drogentest verlief positiv. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt.

1.2. Fahren unter dem Einfluss von Alkohol Bereits am Samstagmorgen wurde in der Oststraße in Schneverdingen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle der Führer eines Pkw Seat überprüft. Während dieser Kontrolle stellten die Beamten beim Fahrzeugführer Atemalkohol fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Gegen den 50-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der mit im Fahrzeug befindliche fahrtüchtige Beifahrer durfte nach Vorlage seines Führerscheins die Fahrt mit dem Fahrzeug fortsetzen.

