Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Betrüger täuscht Wasserrohrbruch vor; Soltau: Geschäfte an der Haustür: Betrüger stiehlt Goldschmuck; Gilmerdingen: Einbrecher stehlen Schmuck

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.05.2020 Nr. 1

14.05 / Betrüger täuscht Wasserrohrbruch vor

Bad Fallingbostel: Einem unbekannten Betrüger gelang es am Donnerstagvormittag, gegen 10.00 Uhr die Wohnung einer 81jährigen Frau am Eckenkamp zu betreten, in dem er vorgab, dass es in der Nachbarwohnung einen Rohrbruch gegeben hätte und der Druck aus den Leitungen durch Öffnen aller Wasserhähne zu nehmen sei. Nachdem der Täter die Wohnung wieder verlassen hatte, fehlten aus einem Portmonee des Opfers mehrere Hundert Euro. Täterbeschreibung: männlich, etwa 55 Jahre alt, circa 175 cm groß, stabil gebaut, helle Hautfarbe, trug blaue Kappe und dunkelblaue Weste mit türkisfarbenen Elementen. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

14.04 / Geschäfte an der Haustür: Betrüger stiehlt Goldschmuck

Soltau: Unter dem Vorwand an der Haustür Trödel kaufen zu wollen, gelangte ein Betrüger am Donnerstag, gegen 10.00 Uhr in ein Objekt an der Stalmannstraße. Der Mann ließ sich mehrere Gegenstände zeigen, darunter auch Schmuck. Nachdem der Täter das Haus verlassen hatte bemerkte das Opfer das Fahlen von Goldschmuck aus einer Schmuckschatulle. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Täterbeschreibung: männlich, circa 50 Jahre alt, etwa 183 cm groß, schlank, schwarzes, kurzes, lockiges Haar, südeuropäische Erscheinung, sprach Hochdeutsch, trug dunklen Pullover, dunkle Weste, dunkelblaue Jeans, schwarze Bauchtasche und eine Atemschutzmaske. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

14.05 / Einbrecher stehlen Schmuck

Gilmerdingen: Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Sonntag und Donnerstag das Fenster zum Schlafzimmer an der Rückseite eines Gebäudes in Gilmerdingen auf, durchsuchten einige Räume und entwendeten Schmuck. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

14.05 / Planenschlitzer stehlen Schuhe

Walsrode / A7: In der Nacht zu Donnerstag schlitzten Unbekannte die Plane eines Lkw auf, der auf dem Parkplatz Wolfsgrund an der A7, Fahrtrichtung Hamburg abgestellt war. Vom Auflieger entwendeten sie sechs große Kartons Damenschuhe im Wert von rund 6.000 Euro.

14.05 / Wohnanhänger überschlägt sich

Walsrode / A27: Am Donnerstag, gegen 17.15 Uhr verunfallte auf der A 27, Richtungsfahrbahn Walsroder Dreieck ein Gespann. Der Wohnanhänger hatte sich aus bisher ungeklärter Ursache zunächst "aufgeschaukelt" und anschließend überschlagen. Die 54jährige Pkw-Fahrerin aus Oldenburg blieb unverletzt. Der Schaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. Die A27 musste in Richtung A7 kurzfristig vollgesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell