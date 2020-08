Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Mannheim-Jungbusch (ots)

Eingebrochen wurde am Freitag zwischen 08:25 Uhr und 19:00 Uhr in eine Wohnung in der Werftstraße. Bislang unbekannte Täter brachen die Wohnungstür auf und drangen so in die Wohnung ein. Anschließend wurde die Räumlichkeit durchsucht und Bargeld entwendet. Der genaue Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580, zu melden.

