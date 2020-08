Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis - BAB 6: Verkehrsunfall nach rücksichtslosem Verhalten eines LKW-Fahrers - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 02:45 Uhr auf der BAB 6 kurz nach der Ausfahrt Wiesloch/Rauenberg zu einem Verkehrsunfall an dem ein PKW und ein LKW beteiligt waren. Der 23-jährige Fahrer eines VW fuhr in Fahrtrichtung Mannheim im Baustellenbereich auf der linken Spur, als er an zwei LKWs, welche auf dem rechten Fahrstreifen fuhren, vorbeifahren wollte. Ohne auf das Auto zu achten, schert einer der LKW-Fahrer nach links aus, wobei der junge Mann ausweichen musste und mit mehreren Warnbarken kollidierte. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Walldorf, unter der Telefonnummer 06227-358260, zu melden.

