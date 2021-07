Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Fahrraddiebstahl

Hildesheim (ots)

Harsum, Morgenstern (LJ) - Am Mittwoch, den 07. Juli 2021 wurde am Bahnhof Harsum aus dem Fahrradunterstand ein neuwertiges Damenfahrrad entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 07:00 Uhr bis 13:50 Uhr. Das schwarze Fahrrad der Marke Triumph war zum Tatzeitpunkt nicht angeschlossen, sodass das Rad ohne erschwerte Umstände durch den oder die Täter entwendet werden konnte.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell