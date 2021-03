PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Verkehrsunfallfluchten +++ rücksichtsloser Verkehrsteilnehmer +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfall- Sachschaden

Unfallort: Ferdinandstraße, 61348 Bad Homburg Unfallzeit: Freitag, 26.03.2021, 12:56 Uhr Unfallhergang: Ein 50-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller VW, befuhr die Ferdinandstraße aus Richtung Hessenring kommend, in Fahrtrichtung Marienbader Platz. Eine 45-jährige Fahrerin eines Pkw, Hersteller Toyota, befuhr die entgegengesetzte Richtung. Der VW-Fahrer bog anschließend nach links die die Straße Schöne Aussicht ab, ohne der Fahrerin des Toyota die Vorfahrt zu gewähren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Beide Pkw wurden beschädigt. Der Schaden wird auf 5500,-EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Unfallort: Rohrwiesenstraße , 61381 Friedrichsdorf Unfallzeit: Freitag, 26.03.21, 16:30 Uhr bis Samstag, 27.03.21, 12:00 Uhr Unfallhergang: Im genannten Zeitraum war in der Rohrwiesenstraße ein Pkw, Hersteller Opel ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in dem Zeitraum mit einem unbekannten Kfz vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Pkw und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 1500EUR geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Straftaten

Rücksichtslose Fahrweise / Gefährdung des Straßenverkehrs Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Im Heidegraben Tatzeit: Freitag, 26.02.2021, ca. 08:15 Uhr An einem Fußgängerüberweg Im Heidegraben kam es am Freitagmorgen zu einer gefährlichen Situation als ein Kindergartenkind mit seinem Tretroller die grüne Fußgängerampel überqueren wollte. Ein silbernes Fahrzeug kam aus Richtung Oberstedten gefahren als das Kind gerade auf die Straße trat. Der Vater konnte das Kind gerade noch an der Jacke nach hinten ziehen, der Fahrzeugführer fuhr ohne anzuhalten weiter. An der Ampel standen noch weitere Fußgänger sowie ein Bus. Die Polizei benötigt dringend weitere Zeugen zu dem Vorfall. Wer etwas gesehen hat oder Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Oberursel unter 06171-62400 melden.

Verkehrsunfall i. V. m. Flucht

Unfallort: 61462 Königstein, Falkensteiner Straße Unfallzeit: Samstag, 27.03.21 zw. 11:15 und 11:45 Uhr

Durch den Geschädigten wurde gegen 11:15Uhr dessen Tesla Model 3 in der Falkensteiner Straße abgestellt. Als er gegen 11:45 Uhr wieder zurück zu seinem Fzg. kam, stellte er fest, dass die hintere Tür auf der Fahrerseite beschädigt wurde.

Schadenshöhe: 2500,- Euro

Wenn Sie Zeuge dieses Vorfalls geworden und noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174-9266-0.

Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahl aus Boutique

Tatort: 61476 Kronberg, Tanzhausstraße Tatzeit: Donnerstag, 25.03.2021, 20:06 Uhr

Zur genannten Tatzeit versuchte der oder die Täter die Eingangstür des dortigen Bekleidungsgeschäftes aufzuhebeln. Durch den Versuch wurde der Alarm ausgelöst und der Täter flüchtete unerkannt.

Schaden: 50,- Euro

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell