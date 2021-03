PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sprayerinnen ertappt +++ Roller gestohlen und wiederaufgefunden +++ Unfallverursacher fährt davon

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Sprayerinnen ertappt,

Grävenwiesbach, Kirchgasse, 24.03.2021, gg. 18.05 Uhr

(pa)In Grävenwiesbach ergriffen am Mittwochabend zwei Mädchen die Flucht, nachdem sie durch einen Zeugen beim Sprühen von Graffiti ertappt wurden. Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete kurz nach 18.00 Uhr, wie sich in der Kirchgasse zwei weibliche Jugendliche mit Sprühdosen an der Fassade eines Nachbarhauses zu schaffen machten. Auf frischer Tat ertappt brachen die Mädchen ihre Sprüherei ab, um die Flucht zu ergreifen. Vor Ort ließen sie in der Eile eine Einkaufstüte mitsamt einer Spraydose zurück. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche weitere Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Roller gestohlen und wiederaufgetaucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Thomasstraße, 24.03.2021, 13.45 Uhr bis 25.03.2021, 08.00 Uhr (pa)In Bad Homburg stahlen Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag einen Motorroller. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in der Thomasstraße, wo das schwarze Zweirad des Typs "Cavallino" in einer Parkbucht für Motorräder abgestellt war. Noch am Montagmorgen wurde der gestohlene Roller im Hessenring im Bereich einer Sporthalle stark beschädigt wiederaufgefunden. Er wies Beschädigungen an den Schlössern, einen aufgeschlitzten Sitz sowie die Spuren eines oder mehrerer Stürze auf. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Unfallverursacher fährt davon,

Neu-Anspach, Anspach, Stabelsteiner Weg, 24.03.2021, 12.55 Uhr bis 14.15 Uhr (pa)Am Dienstagnachmittag verursachte in Neu-Anspach ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Fahrerin eines VW Touran parkte ihren Wagen gegen Mittag in Anspach auf dem Parkplatz des Ärztehauses im Stabelsteiner Weg. Als sie einige Zeit später zurückkam, wies ihr Volkswagen frische Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite auf. Augenscheinlich hatte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den schwarzen VW touchiert. Statt sich um die Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern, war die verantwortliche Person einfach davongefahren. Die Polizeistation Usingen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell