POL-HG: +++ vermisster älterer Mann aus Seniorenheim +++

"Seit dem heutigen Mittwoch, 24.03.2021 gegen 16:00 Uhr wird der 83-jährige Alfred FUHRMANN aus einem Seniorenheim in Oberursel vermisst. Herr FUHRMANN kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 160 cm groß, dünn, Brillenträger, bekleidet mit einer Kappe, einer grauen Strickjacke und einer dunklen Jogginghose. Er ist gut zu Fuß unterwegs, jedoch nicht in der Lage, sich zu orientieren. Bei Antreffen des Herrn FUHRMANN wenden Sie sich bitte an die Polizeistation in Oberursel unter 06171 - 62400 oder jede andere Polizeidienststelle."

