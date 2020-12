Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Münzstaubsauger aufgebrochen

RottweilRottweil (ots)

In einer Autowaschanlage in Rottweil, Römerstraße, brachen unbekannte Täter die dort aufgestellten Münzstaubsauger auf und entnahmen die darin befindlichen Münzen. Festgestellt wurde der Schaden am 23.12.2020, gg. 21.30 Uhr. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 4770, zu melden.

