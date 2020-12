Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs Konstanz) Stoßstange verbeult und abgehauen 23.12.20

StockachStockach (ots)

Die Polizei Stockach ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochvormittag im Zeitraum zwischen 9.10 Uhr und 9.40 Uhr in der Richard-Wagner-Straße ereignet hat. Eine 25-Jährige Opel Fahrerin parkte dort ihr Auto. Als sie zu ihrem Astra zurückkehrte, waren von einem unbekannten anderen Fahrzeug frische Beschädigungen an der Stoßstange vorne links hinterlassen worden. Die Höhe des Schadens beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Stockach unter Tel: 07771 9391-0 entgegen.

