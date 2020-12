Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer missachtet Ampeln (21.12.2020)

Bereits am Montagabend gegen 18.30 Uhr ist der Polizei ein Autofahrer in der Berliner Straße aufgefallen. Ein 44-jähriger Skoda-Fahrer fuhr stadteinwärts und missachtete an zwei hintereinander folgenden Ampeln in der Berliner Straße das "Rotlicht". Eine Streife kontrollierte den Fahrer und bemerkte, dass er deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über zwei Promille untermalte dies. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und sich von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein. Gegen ihn wird wegen Trunkenheitsfahrt ermittelt.

