Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bohlingen, Landkreis Konstanz) Mountainbiker verletzt sich bei Sturz 23.12.20

BohlingenBohlingen (ots)

Leicht verletzt ist am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr ein 26-Jähriger Radler geworden, als dieser mit seinem Mountainbike stürzte. Er musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Der junge Mann war auf der Kreisstraße von Bankholzen in Richtung Bohlingen unterwegs, als sich der Unfall auf der abschüssigen Stecke wegen eins Fahrfehlers beim Bremsen ereignete. Sein Sturzhelm verhinderte Schlimmeres.

