Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. Rottweil) VW kontra Mercedes-SUV "in der Türkei" 23.12.20

DornhanDornhan (ots)

Bei einem Unfall in dem Dornhaner Stadtquartier "In der Türkei" stieß eine Golf-Fahrerin mit einem Mercedes-Geländewagen zusammen. Dabei entstand ein Schaden an den Fahrzeugen von mindestens 5000 Euro. Die 27-jährige hielt in dem Stadtviertel vor einer Kurve an, als die 35-jährige Golf-Fahrerin in auf die Front des Mercedes prallte. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

