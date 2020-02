Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 19. Februar 2020, ist es in Norderstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrzeugen gekommen. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt, eine Person schwer.

Gegen 10:30 Uhr befuhr die Fahrerin eines Hyundai die Harckesheyde in Richtung Ulzburger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei bog sie nach links in die Oststraße ab und übersah dabei offenbar einen Opel, der die Harckesheyde in Richtung Schleswig-Holstein-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Vermutlich infolge der Kollision stieß der Hyundai anschließend gegen einen Sattelzug, der zu dieser Zeit aus der Sackgasse der Oststraße in die Kreuzung zur Harckesheyde einfuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Hyundai-Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Kräfte der Feuerwehr befreiten sie aus dem Fahrzeug, anschließend brachten Rettungskräfte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. In dem Opel wurden drei Insassen im Alter von 35, 12 und 2 Jahren aus dem Kreis Stormarn leicht verletzt. Der LKW-Fahrer (56) aus Bad Oldesloe erlitt einen Schock. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Den genauen Unfallhergang ermitteln nun die Unfallsachbearbeiter der Polizeistation Norderstedt-Mitte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell