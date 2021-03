PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher stehlen Euro- und Dollarnoten +++ Staubsaugerautomat aufgebrochen +++ Volkswagen überschlägt sich +++ Drei Verletzte bei Zusammenstoß in Anspach

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher kommen am Abend,

Königstein im Taunus, Am Neuenhainer Wald, 21.03.2021, 19.00 Uhr bis 23.30 Uhr

(pa)Am Sonntagabend brachen Unbekannte in Königstein in eine Dachgeschosswohnung ein. Die Tat ereignete sich zwischen 19.00 Uhr und 23.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Neuenhainer Wald". Die Täter hebelten die Wohnungseingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen. Sie entwendeten neben Armbanduhren Bargeld in Form von Euro- und Dollarnoten. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf einige Tausend Euro beziffert. Das Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbruch in Schönheitssalon,

Bad Homburg v. d. Höhe, Thomasstraße, Feststellung: 20.03.2021, 19.20 Uhr (pa)In Bad Homburg haben Einbrecher einen Schönheitssalon ins Visier genommen. Wie am Samstagabend festgestellt wurde, hatte jemand die Eingangstür der in der Thomasstraße gelegenen Räumlichkeiten aufgebrochen und diese nach Wertsachen durchsucht. Zum möglichen Diebesgut liegen bislang noch keine näheren Erkenntnisse vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Staubsaugerautomat aufgebrochen,

Oberursel, Berliner Straße, 22.03.2021, 04.45 Uhr bis 06.30 Uhr (pa)Am Montagmorgen wurde in Oberursel ein Staubsaugerautomat aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld gestohlen. Unbekannte begaben sich ersten Erkenntnissen nach zwischen 04.45 Uhr und 06.30 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle in der Berliner Straße. Den dort aufgestellten Münzstaubsauger öffneten die Täter gewaltsam, wodurch sie an den Inhalt - 50-Cent-Münzen im Wert von rund 50 Euro - gelangten. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

4. Sprühereien an Bahnwaggon,

Königstein im Taunus, Bahnstraße, Feststellung: 22.03.2021, gg. 03.15 Uhr (pa)Auf mehrere Tausend Euro wird der Schaden geschätzt, den Sprayer in der Nacht zum Montag am Königsteiner Bahnhof an einem Bahnwaggon verursachten. Gegen 03.15 Uhr wurde festgestellt, dass jemand -offenbar kurze Zeit zuvor - einen am Bahnhof abgestellten Waggon großflächig mit Graffiti verunstaltet hatte. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0.

5. Motorroller mutwillig beschädigt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Fischbacher Straße, 20.03.2021, gg. 02.30 Uhr (pa)Rund 1.500 Euro Sachschaden wurden in der Nacht zum Samstag in Bad Homburg bei einem Fall von Vandalismus verursacht. Die Sachbeschädigung ereignete sich ersten Erkenntnissen nach gegen 02.30 Uhr. Unbekannte stießen den auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses in der Fischbacher Straße abgestellten Roller um. Das Kleinkraftrad touchierte dabei einen daneben geparkten Pkw. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0.

6. Vandalismus auf Baustelle,

Neu-Anspach, Anspach, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, 18.03.2021, 13.00 Uhr bis 21.03.2021, 11.00 Uhr (pa)In Neu-Anspach kam es im Verlauf der vergangenen Tage zu einem Fall von Vandalismus an einem im Bau befindlichen Einfamilienhaus. Zwischen Donnerstagmittag und Sonntagvormittag begaben sich Unbekannte auf eine in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße gelegene Baustelle. Dort rissen sie unter anderem Teile der an dem Gebäude angebrachten Dämmung ab. Der verursachte Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

7. Anhängerplane aufgeschlitzt,

Steinbach, Herzbergstraße, 20.03.2021, 23.00 Uhr bis 21.03.2021, 07.00 Uhr (pa)In Steinbach verursachten Unbekannte an einem Pkw-Anhänger einen Schaden von rund 500 Euro. Der Anhänger war in der Herzbergstraße abgestellt, als jemand in der Nacht zum Sonntag die Anhängerplane zerschnitt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

8. Diebe stehlen Nummernschilder,

Glashütten, Schloßborn, Ehlhaltener Straße, 19.03.2021, 16.00 Uhr bis 21.03.2021, 11.00 Uhr (pa)Im Verlauf des Wochenendes wurden in Glashütten Schloßborn die Kennzeichenschilder eines geparkten Pkw entwendet. Das Fahrzeug - ein grauer Ford Mondeo - war zur Tatzeit am Fahrbahnrand der Ehlhaltener Straße abgestellt, als Diebe beide Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-MJ 39" stahlen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

9. Volkswagen überschlägt sich,

L 3024, zwischen Feldbergplateau und Sandplacken, 20.03.2021, gg. 00.30 Uhr (pa)In der Nacht zum Samstag wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3024 zwischen Feldbergplateau und Sandplacken zwei Personen verletzt. Ein 18-jähriger Neu-Anspacher war gegen 00.30 Uhr mit seinem VW Polo in Fahrtrichtung Sandplacken unterwegs, als er nach rechts von der schneeglatten Fahrbahn abkam. Der Kleinwagen geriet daraufhin ins Schleudern, touchierte einen Baum, überschlug sich und stürzte den Hang herunter. Schließlich kam der Polo auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Der VW-Fahrer sowie seine 19 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug musste mit Totalschaden durch den Abschleppdienst geborgen werden.

10. Drei Verletzte bei Zusammenstoß in Anspach, Neu-Anspach, Anspach, Daimlerstraße, 21.03.2021, gg. 18.00 Uhr (pa)Am Sonntagabend ereignete sich in Neu-Anspach ein Verkehrsunfall, in dessen Folge drei Personen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Usinger mit seinem Opel Meriva die Anspacher Daimlerstraße aus Richtung Kreisverkehr kommend. An der Einmündung der Zeppelinstraße beabsichtigte der Opel-Fahrer, nach links in diese abzubiegen. Dabei übersah der 52-Jährige einen Honda Civic, dessen 21-jähriger Fahrer die Daimlerstraße in entgegenkommender Richtung befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten im Frontbereich miteinander. Bei dem Zusammenstoß wurden der Opel-Fahrer, der 21-jährige Neu-Anspacher sowie dessen Beifahrerin - eine 18-Jährige aus Weilrod - jeweils leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

