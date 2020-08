Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zigarettenautomat komplett entwendet

Neustrelitz (ots)

In der der Nacht vom 22.08.2020 zum 23.08.2020 kam es in der Ortschaft 17255 Canow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zum Diebstahl eines Zigarettenautomaten. In der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 06:30 Uhr wurde der Automat mittels eines Winkelschleifers vom Pfahl abgetrennt und anschließend komplett entwendet. Der Automat befand sich an einer Hauswand des Gasthauses "Zur Schleuse". Unmittelbar über dem Automaten befinden sich Fenster zu den vermieteten Wohnräumen des Gasthauses. Bislang konnten noch keine Zeugen ermittelt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Eine genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981-258224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

