Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kradfahrer verunfallt beim Überholen

Heringsdorf (ots)

Am 23.08.2020 gegen 13:30 Uhr kam es auf der B110 bei Zirchow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Ein 55-jähriger Pole befuhr mit seinem PKW Renault die B110 aus Richtung polnischer Grenze kommend in Richtung der Ortschaft Zirchow. Hinter diesem fuhr der 43-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW Passat. Kurz vor der Ortschaft Zirchow beabsichtigte der VW-Fahrer den PKW Renault zu überholen und setzte zum Überholen an. Dieses beachtete ein hinter dem VW fahrender 38-jähriger deutscher Fahrer eines Motorrades der Marke Yamaha nicht. Dieser wollte seinerseits den VW überholen. Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden VW zu vermeiden fuhr der 38-Jährige nach links von der Fahrbahn ab auf ein Feld. Dort stürzte er mit seinem Motorrad. Hierbei zog sich der Motorradfahrer eine Verletzung am Arm zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Das Motorrad wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR. Die beiden PKW blieben unbeschädigt.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

